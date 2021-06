Moderna-Aktie: Kann sie ihre Wachstumsdynamik beibehalten?

Weitere Suchergebnisse zu "Moderna":

Moderna Inc (MRNA) steht seit dem Beginn der Pandemie im Rampenlicht. Ein Großteil des Wachstums in den letzten Monaten wurde durch den Impfstoff für Covid-19 angetrieben. Die Moderna-Aktie ist in den letzten 12 Monaten um fast 230 Prozent und im Jahr 2021 bisher um mehr als +100 Prozent gestiegen.

Das Unternehmen erfreut sich weiterhin einer soliden Nachfrage nach seinem Impfstoff. Moderna hat ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung