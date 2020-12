Moderna Aktie – Jubelknaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Moderna":

Das ging jetzt schnell! Der Impfstoff “mRNA-1273” von Moderna erhält eine Notfallzulassung in den USA. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat zum Wochenschluss dem Pharma-Unternehmen Moderna das OK gegeben. So kann schon am Montag mit der Impfung begonnen werden. Denn rund 6 Millionen Impfdosen des Moderna-Präparats gegen das Corona-Virus werden sofort verteilt.

Bis Jahresende 2021 können nach Angaben von Moderna 20 Millionen



