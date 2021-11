Moderna-Aktie: Jetzt gibt’s Rückendeckung!

Laut einer Umfrage des Marktforschungsinstituts YouGov genießt der Impfstoff von BioNTech und Pfizer das höchste Vertrauen in der deutschen Bevölkerung. Das Vakzin von Moderna, das übrigens auf der gleichen Technologie basiert, kann in Sachen Vertrauen demnach bei weitem nicht an das BioNTech-Produkt anknüpfen.

Jens Spahn will mehr Moderna-Dosen verimpfen lassen

Umso bitterer, dass der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) vor wenigen Tagen in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung