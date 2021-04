Moderna-Aktie: Jerusalem mit angekündigtem Großauftrag!

Weitere Suchergebnisse zu "Moderna":

Die Aktie des Biotechnologieunternehmens Moderna hat sich in den vergangenen 16 Monaten prächtig entwickelt. Der von den US-Amerikaner entwickelte COVID-19-Impfstoff gehört neben den Vakzinen von Biontech, Pfizer und Astrazeneca in der westlichen Welt zu den ganz Großen. An der Börse drückt sich dieser enorme Erfolg in einem Aktienkurs aus, der gut um das Neunfache höher steht als noch Anfang 2020.