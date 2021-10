Moderna-Aktie: Ist der Rückschlag eine Kaufgelegenheit?

Überblick

Moderna Inc (NASDAQ:MRNA) gab am Freitag deutlich nach, nachdem berichtet wurde, dass die Food and Drug Administration (FDA) die Entscheidung über die Zulassung des COVID-19-Impfstoffs für Jugendliche verschiebt. Die Verzögerung gibt der FDA Zeit zu prüfen, ob der Impfstoff zu einem erhöhten Risiko für eine seltene entzündliche Herzerkrankung namens Myokarditis führen könnte.

Steve Weiss von Short Hills Capital hält den Rückschlag der



