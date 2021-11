Moderna-Aktie: Ist das Blutbad vorbei?

Die letzten Wochen waren für die in jüngster Vergangenheit so erfolgsverwöhnten Moderna-Aktionäre der reinste Horror. Die Aktie des Biotech-Unternehmens kollabierte innerhalb von nur acht Wochen von 387 Euro auf 197 Euro – eine glatte Halbierung des Kurses! In den letzten Tagen hat sich der Kurs der Moderna-Aktie wieder etwas konsolidiert. Sie notiert aktuell bei 210 Euro. Ist das Kurs-Blutbad bei Moderna ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



