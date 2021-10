Moderna-Aktie: Harter Anstieg?

Überblick

Moderna Inc. (NASDAQ:MRNA) wird am Freitag höher gehandelt, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hat, dass der FDA-Beratungsausschuss einstimmig für die Notfallverwendung einer Auffrischungsdosis des COVID-19-Impfstoffs des Unternehmens in den USA gestimmt hat.

Die Auffrischungsdosis von Moderna beträgt die Hälfte der Dosis der ersten beiden Impfungen (50 Mikrogramm statt 100 Mikrogramm).

Die EUA gilt für Menschen ab 65 Jahren, Menschen zwischen 18 und 64 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung