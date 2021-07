Moderna-Aktie: Geht da noch was?

Weitere Suchergebnisse zu "Moderna":

Die atemberaubende Rallye der Moderna-Aktie erhielt am Dienstag einen kleinen Dämpfer. Gewinnmitnahmen schickten den Titel um 6,6 Prozent in die Tiefe, wodurch die Kurse sich wieder unter der 300-Euro-Marke bewegten. Daran änderte sich auch im Handel am Mittwoch erstmal nichts.

Zumindest ging es gestern aber schon wieder in die richtige Richtung. Die Bullen konnten Zugewinne von 4,11 Prozent realisieren und die Kurse ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



