Moderna-Aktie: Es geht los!

Weitere Suchergebnisse zu "Moderna":

Nachdem der Corona-Impfstoff von Moderna auch in der EU und Deutschland zugelassen wurde, soll er nun im großen Stil bei der laufenden Impfkampagne zum Einsatz kommen. Wie das Nachrichtenportal „n-tv“ berichtet, werden die ersten Lieferungen des Vakzins am Dienstag in Deutschland eintreffen. Bis Ende Januar sollen rund zwei Millionen Impfdosen von Moderna hierzulande verteilt werden.

Mit der Zulassung weiterer Impfstoffe will die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung