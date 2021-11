Moderna Aktie: EU-Entscheidung über Modernas COVID-19-Spritze für jüngere Kinder in zwei Monaten erwartet!

Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) wird voraussichtlich in etwa zwei Monaten entscheiden, ob der Impfstoff COVID-19 von Moderna Inc. (NASDAQ:MRNA) für Kinder im Alter von sechs bis 11 Jahren zugelassen wird. “Der derzeitige Zeitplan für die Bewertung sieht eine Stellungnahme in etwa zwei Monaten vor, sofern keine zusätzlichen Informationen oder Analysen erforderlich sind”, so die EMA. Gestern hatte Moderna die europäische Zulassung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



