Moderna-Aktie: Droht wieder ein heftiger Kursrutsch?

Wie wirkt sich die Tatsache auf Moderna aus, dass BioNTech in Kooperation mit Pfizer schon einen Schritt weiter sind hinsichtlich der Entwicklung eines Corona-Impfstoffes? Die Ergebnisse der beiden Verbundpartner waren sehr gut und eine schnelle Zulassung in den USA und in der EU scheint der folgerichtige Schritt. Moderna gilt ebenfalls als aussichtsreicher Kandidat bei der Impfstoffsuche, auch hier könnten wir noch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



