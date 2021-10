Moderna-Aktie: Dieser Widerstand muss unbedingt überwunden werden

Im Anschluss an das Doppelhoch vom 10. und 23. September bei 464,85 und 458,50 US-Dollar ging die Moderna-Aktie in eine neue Abwärtsbewegung über. Sie endete am 7. Oktober auf dem Niveau von 293,58 US-Dollar. Anschließend startete eine Erholung. Sie konnte inzwischen den 50-Tagedurchschnitt bei 353,90 US-Dollar erreichen. In den letzten Tagen entwickelte sich der Kurs allerdings nur unterhalb des EMA50 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



