Moderna-Aktie: COVID-Impfstoff Rückruf!

Nach Berichten über weitere verunreinigte Fläschchen und zwei Todesfälle hat Japan eine weitere Million Dosen des Impfstoffs COVID-19 von(NASDAQ:MRNA) ausgesetzt. Schwarze Substanzen wurden in Spritzen und einer Ampulle entdeckt, während rosa Substanzen in einer anderen mit Impfstoffen gefüllten Spritze im Okinawa-Zentrum gefunden wurden, berichtete Reuters unter Berufung auf NHK.. erklärte, es untersuche, was ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!