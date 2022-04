Moderna-Aktie: COVID-19-Impfstoffdosen zurückgerufen!

Fremdkörper verunreinigt Fläschchen Moderna Inc (NASDAQ:MRNA) rief 764.900 Dosen seines COVID-19-Impfstoffs zurück, der von seinem spanischen Vertragshersteller Rovi hergestellt wurde, nachdem ein Fremdkörper ein Fläschchen verunreinigt hatte. Bei den Chargen, die im Januar in Norwegen, Polen, Portugal, Spanien und Schweden verteilt wurden, wurden keine Sicherheitsprobleme festgestellt, so Moderna. Die japanischen Behörden setzten im vergangenen Jahr die Verwendung einiger Dosen des Impfstoffs aus, die… Hier weiterlesen