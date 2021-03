Moderna Aktie: Der CEO skizziert seine Nicht-COVID-Pipeline!

Weitere Suchergebnisse zu "Moderna":

Der CEO von Moderna Inc. (NASDAQ:MRNA), Stéphane Bancel, sagte in einem Interview mit Forbes, dass das Unternehmen seine Arbeit an neuen Impfstoffen für eine Reihe von anderen Indikationen als COVID-19 fortsetzen wird, darunter Infektionskrankheiten, Krebsbehandlungen und genetische Störungen wie Mukoviszidose.

Impfstoff für COVID-19-Varianten

Moderna hat bereits eine neue Charge von COVID-19-Impfstoffen an die National Institutes of Health geschickt, um sie auf die zuerst ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



