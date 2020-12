Moderna Aktie: Aufregung am Höhepunkt!

Weitere Suchergebnisse zu "Moderna":

Noch in dieser Woche könnte Moderna der wohl wichtigste Meilenstein in Sachen Corona-Impfstoff gelingen: Wie die Nachrichtenagentur Reuters kürzlich berichtete, hat die US-Arzneimittelbehörde FDA in am Dienstag veröffentlichten Unterlagen keine größeren Bedenken bezüglich des Moderna-Vakzins angemeldet.

Vielmehr bescheinigten die Experten der Zulassungsbehörde dem Impfstoff eine hohe Wirksamkeit. Bei Probanden über 18 Jahren habe es keine Komplikationen gegeben, so die FDA.



