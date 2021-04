Moderna-Aktie: Ein Anfang ist getan!

Weitere Suchergebnisse zu "Moderna":

Der März ist vorbei und damit auch die schwache Performance der Moderna-Aktie? Das wird sich zeigen. Aber zumindest heute läuft es bislang recht ordentlich. 1,40% Wertsteigerung zeigt die Chart am Vormittag an. Damit geht der Trend langsam wieder in die richtige Richtung, nachdem die Anleger wochenlang bangen mussten.

Schließlich war der Kurs des Impfstoffherstellers binnen des vergangenen Monats um ganze 22% gefallen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung