Moderna-Aktie: Allzeithoch – noch Potenzial?

In fast allem Impfstoff-Werten kam es in 2021 zu teils kräftigen Rücksetzern, die jedoch allesamt aufgefangen wurden. So auch in der Moderna-Aktie. Kurze Korrekturen im März oder im Mai wurden aufgefangen. Die grundsätzlich bullishe Stimmung für den Wert brachte nun ein neues Allzeithoch mit sich.

Die Moderna-Aktie konnte die runde Marke von 200 US-Dollar knacken. Ein positives Signal nach Lesart der Chartanalyse.



