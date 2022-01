Moderna-Aktie: Im Abwärtssog!

Die Moderna-Aktie gab im vergangenen Jahr ein gemischtes Bild ab. Von Januar bis August setzte die Aktie des US-amerikanischen Biotech-Konzerns zu einer unglaublichen Rallye an, in deren Zuge der Kurs von ca. 90 auf 380 Euro explodierte. In den darauffolgenden Monaten war die Moderna-Aktie von einer sehr hohen Volatilität geprägt. Der Kurs schwankte zwischen 200 und 300 Euro auf und ab ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



