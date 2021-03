Moderna-Aktie: Abstrafung trotz guter Quoten!

Weitere Suchergebnisse zu "China Petroleum & Chemical":

Das war mal wieder nichts. Am Freitag mit einem niedrigeren Niveau als am Montag zu schließen, ist bei Moderna aber mittlerweile die Normalität geworden. Unter der Woche verlor das Papier in der Spitze rund 12% an Wert – sehr zum Ärger der immer noch geduldigen Anleger. Das Vertrauen schwindet nicht. Dafür gäbe es im Übrigen auch keinen Anlass. Trotzdem sollte der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung