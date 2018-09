Modern Systems führt Modernization Platform as a Service (ModPaaS(TM)) auf AWS Marketplace ein

Bewertungs- und Konvertierungslösung lässt OrganisationenLegacy-Anwendungen gemeinsam modernisierenDallas (ots/PRNewswire) - Modern Systems, ein führender Anbietervon Anwendungsmodernisierungen, gab heute die Verfügbarkeit seinerneuen Modernization Platform as a Service (ModPaaS(TM)) auf demAmazon Web Services (AWS) Marketplace(https://aws.amazon.com/marketplace/pp/B07GNRK9B4) bekannt. ModPaaSist eine cloudbasierte Plattform, die Kunden und Partner dazubefähigt, ihre Legacy-Anwendungssysteme gemeinsam zu modernisieren.Bei herkömmlichen Modernisierungsprojekten verwenden Anbietertypischerweise spezielle Migrationswerkzeuge, während Kunden dazuneigen, sich auf die Durchführung von Prüfungen, Arbeitsabläufen undgeschäftliche Fachkompetenzen zu konzentrieren. NeuereModernisierungskonzepte, wie der zunehmende Übergang zu cloudnativenMicroservices, erfordern jedoch verstärktes Kundenengagement. DieUnterteilung monolithischer Arbeitsbelastungen in Microservicesstellt eine komplexe Aufgabe dar, die tiefgreifende Fachkenntnisse inden Bereichen Analyse, Planung sowie praktische Erfahrungen auf demGebiet erfordert.ModPaaS bietet Kunden Zugang zu eigens von Modern Systemsentwickelten Modernisierungslösungen "as a service" auf AWS. DiePlattform kann mit der Unterstützung von Modern Systems'Modernisierungsspezialisten in Selbstbedienung genutzt werden oderwie traditionelle Projektarbeit vollständig von außerhalb verwaltetwerden.ModPaaS lässt Kunden Mainframe-Legacy-Codes analysieren,Zusammenhänge, Komplexitäten und Beziehungen verstehen sowieGeschäftsprinzipien fördern - allesamt grundlegende Vorgehensweisenfür komplexe Modernisierungsprojekte.ModPaaS überzeugt Organisationen durch folgende Funktionen:- Erhalt einer umfangreichen Bewertung existierenderLegacy-Anwendungen.- Kategorisierung von Objekten und Anwendungen, umEntsorgungsmöglichkeiten zu bestimmen und fortlaufendeModernisierungsinitiativen mit unterschiedlichenUnterstützungsniveaus voranzutreiben.- Nachverfolgung und Isolierung von COBOL-basierten Geschäftsregeln,die für Umstrukturierungsprojekte erneut eingesetzt werden können.- Auswahl und Extraktion von Modernisierungscodes. So kannbeispielsweise ein für den UI-Layer bzw. die Datenzugriffsobjektespezifischer Code gewählt werden, um den Entwicklungsaufwand fürMicroservices zu stärken."Technische Schuld bleibt weiterhin ein entscheidender Faktor fürKunden, die Modernisierung wünschen, insbesondere in Richtung Cloud",erklärte Brandon Edenfield, Präsident und CEO von Modern Systems."Organisationen sind für ihre Arbeitsabläufe, Infrastruktur undletztendlich ihren Anwendungs-Quellcode und Daten auf Modernisierungangewiesen, bevor sie von anspruchsvollen Cloud-Optionen profitierenkönnen. Zunächst bieten wir Kunden eine vollständige Analyse ihresUmfelds, um darauffolgend die korrekte Entsorgungsstrategie bestimmenzu können. Diese Vorgehensweise verhilft Kunden sowohl kurz- als auchlangfristig zu Geschäftsoptimierungen."Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website unterhttps://modernsystems.com/cloud.Informationen zu Modern SystemsModern Systems ist ein führender Anbieter vonAnwendungsmodernisierungendiensten, der im Laufe der letzten 30 Jahreweltweit über 200 Modernisierungsprojekte durchgeführt und mehr alseine Milliarde Codezeilen durch unsere Geräte prozessiert hat.Modern Systems gilt als globaler Anbieter vonModernisierungslösungen, der überholte Anwendungs-Quellcodes, Datenund Plattformen transformiert. Unsere vereinten Ressourcen,Technologien und globale Reichweite machen uns zu einem der größtenunabhängigen Unternehmen für die Modernisierung vonLegacy-Anwendungen weltweit.Logo -https://mma.prnewswire.com/media/742074/Modern_Systems_Logo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/742131/ModPaaS_Logo.jpgPressekontakt:Michelle DossMobile: +1 512-365-9358E-Mail: michelledoss@modernsystems.comOriginal-Content von: Modern Systems, übermittelt durch news aktuell