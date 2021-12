Modern Plant Based Foods erhöht Kapazität für KitsKitchen-Suppen und bereitet landesweites Wachstum vor

Quelle: IRW Press

Vancouver, BC, 31. Dezember 2021 – Modern Plant-Based Foods Inc. (CSE: MEAT) („Modern Plant Based Foods“) oder (das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es die Produktionsstätte für seine beliebten KitsKitchen-Suppen verlegt hat, um die aktuelle und kommende Nachfrage zu befriedigen. Aufgrund von Kapazitätsproblemen in der Produktion war das Unternehmen in der letzten Zeit nicht in der Lage, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung