Modern Plant Based Foods Inc. ernennt Anastasia Bogomolova zum Director of Operations

Quelle: IRW Press

Vancouver, BC, 20. Oktober 2021 – Modern Plant-Based Foods Inc., (CSE: MEAT) („Modern Plant-Based Foods“) oder (das „Unternehmen“), ein preisgekröntes Unternehmen für pflanzliche Lebensmittel, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Anastasia Bogomolova zum Director of Operations ernannt hat, um sein Produktionsteam in Vorbereitung auf die Zusammenarbeit mit großen Einzelhändlern zu verstärken. In dieser neu geschaffenen Position wird ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung