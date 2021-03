Modern Plant Based Foods-Aktie: Noch dringen die Bullen nicht durch

Die Aktie der Modern Plant Based Foods konnte am 30. November in der Spitze auf ein Hoch bei 3,24 Euro vordringen. Anschließend ging der Kurs in eine Konsolidierung über. Sie vollzog sich als eine Seitwärtsbewegung zwischen 2,50 und 2,75 Euro und erstreckte sich über drei Monate.

Erst am 1. März gelang den Bullen ein kurzzeitiger Anstieg über die Marke von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung