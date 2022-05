Modern Plant Based Foods-Aktie: Ganz normale Härte!

Die Modern Plant Based Foods-Aktie konnte sich in dieser Woche ansehnlich erholen und ausgehend von rund 0,37 Euro bis auf 0,44 Euro am Wochenende steigern. Das entspricht einer Kurssteigerung von fast 20 Prozent in gerade einmal fünf Tagen. So richtig nachvollziehbar ist das aus fundamentaler Sicht eher weniger. Zwar gab es einige Meldungen rund um den Konzern, etwa um den… Hier weiterlesen