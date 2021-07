Modern Plant Based Foods-Aktie: Beginn einer neuen Aufwärtsbewegung?

Es kam jüngst zu einer Erholungsbewegung bei der Modern Plant Based Foods-Aktie. So ist am 5. Juli ein Kurstief bei 0,80 EUR gefunden worden. Von dort an konnte das Papier in der Spitze um etwa 50 % zulegen. Aktuell zeigt sich abermals ein Rückgang. Doch dies könnte in der Gesamtheit der Start einer neuen Aufwärtsbewegung sein.

