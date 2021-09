Modern Plant Based Foods-Aktie: Auf Euphorie folgt Ernüchterung!

Zu Wochenbeginn hatte Modern Plant Based Foods eine echte Sensationsmeldung im Gepäck. Das noch junge Unternehmen erhielt eine Bestellung des Handelsriesen Aldi, welcher in Zukunft die „Sun Popped Potato Crisps“ in seinem Sortiment vertreiben will. Die Anleger reagierten darauf zunächst mit satten Kursgewinnen.

Am Mittwoch ging es nun aber schon wieder rasant in Richtung Süden mit der Modern Plant Based Foods-Aktie, und ...



