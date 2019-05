Modern Monetary Theory: Reich werden mit Schulden

Liebe Leser,

seit Vertreter vom linken Flügel der Demokratischen Partei in den USA ihren Plan von einem „Green New Deal“ vorgestellt haben, ist die Modern Monetary Theory, kurz MMT, von einer Randerscheinung zu einer weltweit ernsthaft diskutierten These aufgestiegen.

Die freudige Botschaft der Sozialisten läuft auf die Behauptung hinaus, dass selbst die größten staatlichen Programme und Ausgaben finanzierbar sind.



