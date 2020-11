Modern Meat unterzeichnet Absichtserklärung um die betrieblichen Aktivitäten auf Australien auszudehnen, die Testphase für die Herstellung von Modern Meat-Produkten startet

Quelle: IRW Press

28. November 2020, Vancouver, BC – – Modern Meat Inc., (CSE: MEAT) („Modern Meat“) oder (das „Unternehmen“) freut sich, eine nicht bindende Absichtserklärung mit SPQR Holdings Pty Ltd. (SPQR), einem Vertriebsunternehmen und Co-Verpacker mit Sitz in Adelaide, Australien, bekannt zu geben, wonach das Unternehmen sein Portfolio an 100% pflanzlichen Fleischersatzprodukten auf den australischen Markt bringen wird.

