Modern Meat schließt Übernahme von zwei Einzelhandelsstandorten ab

Quelle: IRW Press

3. November 2020, Vancouver, BC – Modern Meat Inc., (CSE: MEAT) („Modern Meat“) oder (das „Unternehmen“), ein preisgekrönter Hersteller von Lebensmitteln auf pflanzlicher Basis, gab heute den Abschluss seiner Übernahme von zwei Victoria’s Health & Organic Bar-Einzelhandelsstandorten in Vancouver (BC) bekannt, die nun unter dem Namen Modern Health and Wellness Bar betrieben werden.

Abbildung 1. Modern Health & Wellness Bar ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung