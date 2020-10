Modern Meat meldet Vertriebspartnerschaft mit Grey Jay Sales and Distribution

Quelle: IRW Press

24. Oktober 2020, Vancouver, BC – Modern Meat Inc., (CSE: MEAT) („Modern Meat“) oder (das „Unternehmen“), ein preisgekrönter Hersteller von Fleisch auf pflanzlicher Basis, gab heute eine Vertriebspartnerschaft mit Grey Jay Sales and Distribution bekannt. Im Rahmen der Vereinbarung wird Grey Jay die Produktlinie der pflanzlichen Fleischprodukte von Modern Meat vermarkten und an Einzelhandelspartner in ganz Ontario, Kanada, vertreiben. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung