Modern Meat expandiert zu wichtigen Handelsketten in Georgia und führt seine pflanzlichen Fleischprodukte bei Fresh Street Market und IGA ein

Quelle: IRW Press

VANCOUVER, BC, 23. Feb. 2021 – Modern Meat Inc., (CSE: MEAT) („Modern Meat“ ) oder (das „Unternehmen“), ein preisgekrönter Hersteller von pflanzlichen Fleischprodukten, freut sich, seine erstklassige Produktlinie an von Köchen entworfenen veganen Produkten bei den beliebten Lebensmittelketten IGA und Fresh St. Market, beide Töchter von Georgia Main Food Group Ltd., einzuführen. Insbesondere werden sie Modern Meat Burgers, Crumble, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung