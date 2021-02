Modern-Meat-Aktie: Schnell ist anders!

Die Modern Meat Aktie folgt einem kontinuierlichen seitwärts Trend. Der kanadische Hersteller von rein pflanzlichen Fleischprodukten notierte an der Börse in Toronto zuletzt knapp unter 4 $. Damit hat die Aktie sich nach ihrem Spitzenplatz im Dezember auf hohem Niveau stabil gezeigt. Sie scheint derzeit auf die Bandbreite zwischen 3,50 und 4,00 Dollar abonniert zu sein. In den vergangenen sechs Monaten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung