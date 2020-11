Modern Meat Aktie: Jetzt zählt’s!

Vor rund einer Woche kam die positive Nachricht: Nachdem die eigenen Fleischersatzprodukte im Heimatmarkt Kanada so gut ankamen, dass man mit der Produktion gar nicht hinterher kam, erfolgt nun die Expansion in die USA. Lange wurde darüber spekuliert, aber nun ist endlich die Tinte trocken und der Deal steht! So erhält Modern Meat mit seinen Fleischersatzprodukten Zugang zu 7.000 Stores in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung