Modern Meat Aktie: Jetzt sollte was kommen!

Modern Meat Aktie: Der Aktienkurs konsolidiert nun schon eine ganze Weile. Jetzt muss dann aber auch langsam was kommen, um den Trend weiterhin aufrechtzuerhalten. Angenommen es kommt zum Unterschreiten der Marke von 2,00 Euro, so würde sich das Chartbild stark eintrüben. Idealerweise schaffen es die Bullen jetzt den Kurs zu drehen und in Richtung 3,50 Euro anziehen zu lassen.

