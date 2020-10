Modern Meat Aktie: Hammer – Das nächste Beyond Meat?

Weitere Suchergebnisse zu "Beyond Meat":

Wird die Modern Meat Aktie an der Börse genauso eine Erfolgsstory wie die Beyond Meat Aktie? Neben dem identischen Baustein im Unternehmensnamen gibt es weitere Parallelen, die darauf hinweisen. So versuchen sich beide als führender Hersteller von Lebensmitteln auf pflanzlicher Basis (Fleischersatzprodukte) zu etablieren.

Die erste Parallele ist beim Blick auf die Performance der beiden Aktien im 3-monatigen Vergleich seit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung