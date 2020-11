Modern Meat Aktie: Gute Nachfragesituation?

Weitere Suchergebnisse zu "Powercell Sweden":

Was gibt es Neues von Modern Meat Inc. (kurz „Modern Meat“)? Am Donnerstag (5. November) teilte das Unternehmen it, eine sogenannte HACCP Zertifizierung im Bereich der Lebensmittelsicherheit und Qualitätskontrolle erhalten zu haben. HACCP steht dabei für „’Hazard Analysis and Critical Control Points”. Die zuständige kanadischer Behörde verlangt eine entsprechendes Zertifizierung für auf Bundesebene registrierte Einheiten, in denen Lebensmittel für menschlichen Konsum ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung