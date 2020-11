Modern Meat Aktie: Gibt es Substanz?

Das Geschäftsfeld von Modern Meat erinnert zunächst einmal an das von Beyond Meat. Modern Meat teilt mit, auf pflanzlich basierte „Fleisch“-Produkte zu setzen. Man will die Art ändern, wie Nahrungsmittel produziert und konsumiert werden – zum Wohle der Menschen, der Tiere und der Umwelt, so Modern Meat sinngemäß. Das klingt ja nicht verkehrt. Der Unternehmenssitz von Modern Meat ist nicht in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung