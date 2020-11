Modern Meat Aktie: Blick in die Bilanz!

Wer bei der MODERN MEAT HOLDINGS INC. (kurz “Modern Meat”) denkt, das könne die nächste Beyond Meat werden, der sollte auch einmal in die Bilanz des Unternehmens schauen (das vorher „Modern Meat Inc.“ hieß). Zudem ist das Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von gerade einmal rund 24 Mio. Euro recht klein, weshalb hier im Hinblick auf Volatilität und Handelsvolumen aufgepasst werden sollte. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung