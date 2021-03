Modern Avenue: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Per 04.03.2021, 03:25 Uhr wird für die Aktie Modern Avenue am Heimatmarkt Shenzhen der Kurs von 1.61 CNH angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Bekleidung Einzelhandel".

Die Aussichten für Modern Avenue haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Modern Avenue investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,23 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Spezialität Einzelhandel einen geringeren Ertrag in Höhe von 3,72 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Modern Avenue. Die Diskussion drehte sich an drei Tagen vor allem um positive Themen, wobei es keine negative Diskussion zu verzeichnen gab. An einem Tag waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Modern Avenue daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Modern Avenue von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Modern Avenue mit einer Rendite von -36,05 Prozent mehr als 24 Prozent darunter. Die "Spezialität Einzelhandel"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -15,24 Prozent. Auch hier liegt Modern Avenue mit 20,81 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

