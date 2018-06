Hamburg (ots) -In ihrem neuen Buch "Alles kann, Liebe muss - Geschichten aus derHerzregion" geht es um Liebesglück, Herzschmerz und Beziehungsstress.Im Interview mit Maxi (EVT 07.06.) spricht Moderatorin KatrinBauerfeind gleich über alle diese Themen."Liebe kann lustig sein, komisch, schön, schmerzhaft und traurig.Liebe ist, wenn das Herz nach Hause kommt", definiert KatrinBauerfeind die Liebe und erklärt, warum die Liebe es wert ist, dafürzu kämpfen. "Gerade liegt viel Hass in der Luft. Dem muss man dochwas entgegensetzen. Die Liebe sollte man nicht länger nur demSchlager, dem Zynismus und der Werbung überlassen. Wenn Supermärkteihre Lebensmittel lieben, sollten wir es untereinander erst rechttun." Doch auch sie weiß, dass das nicht immer so einfach ist. "Liebewar schon immer kompliziert und wird es auch immer bleiben. Dergrößte Liebesverhinderer ist der Alltag. Wir haben Termine, Stressund zu wenig Zeit füreinander. Dafür haben wir mehr Möglichkeiten,Leute kennenzulernen. Auch wenn das nicht zwangsläufig bedeutet, dasssich die Zahl derer, mit denen wir gut zusammenpassen, erhöht. Eskönnte immer noch schöner, besser, krasser sein. Die Kehrseite derMedaille für eine Generation, von der gesagt wird, dass sie alleMöglichkeiten hat."Für die Autorin hat Liebe einen viel zu schlechten Ruf. "Viele tundie Liebe als kitschig ab. Ich glaube, das ist eine ArtSchutzmechanismus. Die Liebe ist so ein tolles Gefühl - du bist high,ohne Drogen genommen zu haben. Aber deswegen ist die Angst, verletztzu werden, auch riesengroß. Schließlich hat unser Herz keine Airbagsund Liebeskummer ist quasi Zahnschmerz in der Seele - tut alsoverdammt weh! Hass und Wut lassen wir viel schneller zu und geben siezu allem Übel auch noch weiter." Die Autorin gibt einen Tipp, wie mandieser Wut entkommen kann. "Vielleicht sollten wir dem nächsten Hatereinfach mal einen guten Tag wünschen. Oder Zettel dabeihaben, aufdenen steht 'Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und viel Liebe!'.Denn was mit Hass geht, funktioniert hoffentlich auch mit Liebe."Hinweis für Redaktionen:Der vollständige Artikel erscheint in der neuen Maxi-Ausgabe (ab7. Juni 2018 im Handel). Auszüge und Bildmaterial sind bei Nennungder Quelle "Maxi" zur Veröffentlichung frei.Über MaxiMaxi ist das erste echte Lifestyle-Magazin, das mit authentischenund herzlichen Storys begeistert und nicht auf Glanz und Stilverzichtet. Das Magazin richtet sich an die anspruchsvollen 20 bis39-jährigen Frauen mit Herz, Kopf und Humor. Zeitgeschehen, Leben &Liebe, Food, Wohnen, Kultur und Reise sind die Themen, die dieMaxi-Leserinnen bewegen und zu denen Maxi facettenreicheInspirationen bietet: Aktuelle Fashiontrends werden inausdrucksstarken Modestrecken und mit vielfältigen Styling-Tipps inSzene gesetzt. Beauty-Trends werden in stimmungsvoller Bildsprachepräsentiert. Maxi spiegelt alle Aspekte des modernen Lebens wider -jedoch immer auf eine einzigartige, etwas andere Art & Weise.Über Bauer PremiumUnter der Dachmarke BAUER PREMIUM bündelt die Bauer Media Groupinsgesamt die sieben Premiummarken COSMOPOLITAN, einfach.sein,Happinez, InTouch Style, JOY, Maxi, Shape sowie die LuxusmarkeMadame. Inhaltlich unterschiedlich positioniert, sprechen sie dieunterschiedlichen Premium-Frauen-Zielgruppen in ihrer ganzen Breitean. Für jede Marke gilt derselbe Premiumanspruch bei Produktqualität,Preispositionierung und Zielgruppe. BAUER PREMIUM kennt Premium- undLuxusmärkte, -marken und -zielgruppen wie kaum ein anderesMedienhaus: Auch bei den hochwertigen monatlichen Frauenzeitschriftenist die Bauer Media Group die Nr. 1: Kein Verlag verkauft mehrExemplare im monatlichen Premium- und Luxussegment (rund 1,15 Mio.durchschnittlicher Gesamtverkauf IVW 1-4 2017). Mit diesem Portfolioist der Verlag die marktführende Größe bei anspruchsvollen Premium-und Luxus-Frauen-Zielgruppen. BAUER PREMIUM ist Teil der Bauer MediaGroup, einem der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Mehr als 700Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und über 100 Radio- undTV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Mitihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Groupihre Leidenschaft für Menschen und Marken.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationAnna StörmerT +49 40 30 19 10 74anna.stoermer@bauermedia.comwww.bauermedia.comhttp://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, Maxi, übermittelt durch news aktuell