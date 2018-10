Moderationsteam für THE DOME komplett (FOTO)

München (ots) -Giovanni Zarrella, Meike Gehring, Julia Krüger sowie Lisa & Lenasind die Gastgeber von THE DOME- Ob Bühne, Backstage oder Roter Teppich - das Team ist überall- Karten für THE DOME am 30. November in der König-Pilsener-ArenaOberhausen sind erhältlich über www.thedome.deDas Comeback von THE DOME hält neben erfolgreichen Musik-Starsauch ein attraktives Moderationsteam bereit. Die RTL II-ModeratorenGiovanni Zarrella, Meike Gehring, Julia Krüger und die InfluencerLisa & Lena führen durch das Show-Programm von THE DOME.Die Vorfreude auf THE DOME am 30. November in Oberhausen steigtmit jeder Ankündigung weiter. Nachdem RTL II die Live-Performancesvon u.a. Revolverheld, Mike Singer und Namika sowie einModerationsdebüt der Zwillinge Lisa & Lena angekündigt hat, steht nundas komplette Moderationsteam fest. Das Team vereint die Erfahrungvor der Fernsehkamera mit den Kompetenzen aus der Welt derInfluencer.Der ehemalige Bro'Sis-Sänger und RTL II-Moderator GiovanniZarrella führt auf der Bühne gemeinsam mit den Influencer-Stars Lisa& Lena durch das Show-Programm. Julia Krüger, die u.a. fürRocketbeansTV und joiz vor der Kamera stand, wird im Backstage-Studiomoderieren. Hier warten Challenges, Gossip und Talks auf die Gäste.Meike Gehring ist für die Fans als Reporterin überall in derKönig-Pilsener-Arena Oberhausen unterwegs.THE DOME vereint unter seiner "Kuppel" ein vielfältigesShow-Konzept, das das Publikum aus den verschiedenen Perspektiven mitspannenden Einblicken versorgt. Neben den herausragendenPerformances auf der Bühne, hält das Backstage-Studio den Blickhinter die Kulissen bereit. Man kann das Event live in der Arena, imWeb per Livestream und in den sozialen Netzwerken erleben. AmFolgetag wird die Show im TV ausgestrahlt (1.12.2018, 18:15- 20:15Uhr).Tickets für das Live-Event sind erhältlich unter THEDOME.DE.Pressekontakt:RTL II ProgrammkommunikationEva Römhild089 - 64185 6510eva.roemhild@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell