Modeproduktion kehrt vermehrt nach Europa zurück

Düsseldorf (ots) - Nearshoring: Vorteil schnellerer Lieferung -Automatisierung ermöglicht Rückkehr - Der Trend verbessert auch dieNachhaltigkeit der Anbieter"Made in China" ist seit vielen Jahren in vielen Kleidungsstückender westlichen Welt zu lesen. Doch das ändert sich gerade. Dieniedrigeren Löhne machten China und Südostasien konkurrenzlos für dieModeproduktion, doch nun beginnt sich das Blatt zu wenden. EineJeans, die in der Türkei produziert wird, kostet heute 3% weniger alsin China, zählt man Fertigungs-, Transport- und Einfuhrkostenzusammen. Ähnliches gilt für den nordamerikanischen Markt. Eine Jeansaus Mexiko hat sogar um 12% niedrigere Gesamtkosten. "Für einzelneKleidungsstücke mit wenig aufwendiger Produktion lohnt sich jetztschon die Rückverlagerung der Fertigung nach Europa bzw. Nordamerika.Aber der Hauptgrund für das sogenannte Nearshoring ist die extremeVerkürzung der Lieferzeiten, die es Modeunternehmen ermöglicht, vielschneller auf Trends zu reagieren und Kollektionen agil anzupassen",sagt Karl-Hendrik Magnus, Partner und Experte für die Modebranche beiMcKinsey. Ein Kleidungsstück aus Südostasien ist bis zu 30 Tage mitdem Schiff unterwegs in westliche Märkte - der Transport aus derTürkei nach Deutschland dauert hingegen nur drei bis sechs Tage. DenWeg von Mexiko in die USA finden die Stücke sogar in nur zwei Tagen.Das sind zentrale Ergebnisse der Studie "Is apparel manufacturingcoming home?" von McKinsey & Company. Für die internationale Studieberechnete die Unternehmensberatung gemeinsam mit der RWTH Aachen unddem Digital Capability Center Aachen das Potenzial vonAutomatisierungstechnologien. Daneben befragte McKinsey gemeinsam mitdem "Sourcing Journal" 188 Experten aus der Modeindustrie zu denThemen Nearshoring, Automatisierung und Nachhaltigkeit.Konsumentenwünsche: Schnell ist nicht schnell genug"Schnelle Reaktionszeiten sind ein Muss, um konkurrenzfähig zubleiben. Die Zeiten, in denen Konsumenten ein halbes Jahr aufangesagte Kleidungsstücke warteten, sind längst vorbei. Heutebrauchen Modeunternehmen agile Strukturen, um Trends, die beiInstagram entstehen, nicht zu verpassen, und Warenüberhänge zuvermeiden", sagt Achim Berg, Leiter der Modeindustrieberatung beiMcKinsey. Ein weiterer Vorteil von Nearshoring: Mehr Mode kann zumvollen Preis ohne Rabattaktionen verkauft werden, da trendige Stückeschneller verfügbar sind. Der Anteil der Ware, der zum vollen Preisan die Kunden geht, erhöht sich dadurch um fünf Prozentpunkte. Mehrals drei Viertel der befragten Experten glauben, dass ein Umschwungzum Nearshoring wegen kürzerer Lieferzeiten bis 2025 wahrscheinlichist.Automatisierung: eine Chance für mehr NachhaltigkeitEin weiterer Schub für das Nearshoring geht von derAutomatisierung aus, da sie die Produktivität erhöht. Noch hinkt dieBekleidungsindustrie anderen Branchen in der Automatisierunghinterher. Die Technologie für die Automatisierung derarbeitsintensiven Näharbeiten ist insgesamt noch nicht so weit, dochsind inzwischen einige Technologien marktreif, beispielsweise Roboterund Lasertechnologien zur Bearbeitung von Jeans. In den nächsten zehnJahren könnten 40% (für komplizierte Kleidung) bis 70% (für simpleStücke) der Arbeitszeit durch Automatisierung eingespart werden unddamit auch ein bedeutender Teil der Kosten. Das Herstellen einereinfachen Jeans könnte statt derzeit 36 Minuten nur noch 11 Minutendauern.Ein weiterer Vorteil der Automatisierung im Nearshoring: Sie machtdie Produktion nachhaltiger, weil weniger Ressourcen verschwendetwerden. "Automatisierung geht einher mit weniger Wasserverbrauch,Energie- und Chemikalieneinsatz. Nearshoring reduziert Transportwegeund damit Umweltverschmutzung. Außerdem ermöglicht Nearshoring mehrOn-demand-Produktion, was weniger Bekleidungsmüll zur Folge hat",erklärt Saskia Hedrich, Co-Autorin des Reports. Eine Entwicklung, dieauch den Konsumenten gefallen könnte: Mehr als zwei Drittel derbefragten Industrieexperten glauben, dass 2025 Nachhaltigkeit einHauptgrund für Modekunden sein wird, ein Produkt zu kaufen.Über McKinseyMcKinsey & Company ist die in Deutschland und weltweit führendeUnternehmensberatung für das Topmanagement. 27 der 30 DAX-Konzernezählen aktuell zu den Klienten. Die Apparel, Fashion & Luxury Groupvon McKinsey berät führende Modeunternehmen aller Marktsegmente wieMode, Schuhe, Luxusgüter und Sportkleidung sowie allerGeschäftsmodelle in strategischen Fragen zu Einkauf,Lieferkettenmanagement, Marketing und IT. In Deutschland undÖsterreich ist McKinsey mit Büros an den Standorten Berlin,Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, München, Stuttgart undWien aktiv, weltweit mit über 125 Büros in mehr als 65 Ländern.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Adriana Clemens, Telefon 0211 136-4503,E-Mail: adriana_clemens@mckinsey.comwww.mckinsey.de/medienAlle Pressemitteilungen im Abo auf Twitter: @McKinsey_deOriginal-Content von: McKinsey & Company, übermittelt durch news aktuell