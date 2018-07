Model N: Lohnt sich die Aufruhr?

Weitere Suchergebnisse zu "Ackroo":

Am 23.07.2018 ging die Aktie Model N an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 20 USD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Anwendungssoftware".In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Model N auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.1. Analysteneinschätzung: Für die Model N sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 2 Buc, 3 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Model N vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Model N. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 21 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 5 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 20 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Hold". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".

