München (ots) - Als international erfolgreiches Model gehört es zuEva Padbergs Job, stets in Form zu sein. Wie sie es schafft, immer sogut auszusehen, verrät sie in der neuen SHAPE (EVT 16.5.)."Yoga hält mich in Balance", so das Model. Mindestens viermal dieWoche für wenigstens eine halbe Stunde macht Eva ihre Übungen - egalob daheim oder unterwegs. Was sie dafür immer dabei hat? "Ein großesHandtuch, grünen Tee, mein Lieblings-Outfit und einen Apfel für davoroder zwischendurch. Eine ausgedehnte Session kann nämlich echtanstrengend sein."Hungrig macht das Ganze natürlich auch. Evas Lieblingsfood nachdem Yoga: "Ich koche mir meistens etwas Leckeres mit viel Gemüse.Einer meiner Favorites: warmer Couscous mit Zucchini undSüßkartoffeln. Je mehr Yoga ich mache, desto lauter schreit meinKörper nach Gesundem."Die meisten Mädels kennen das Problem: Ins Gesicht fallende Haarestören enorm bei den vielen Kopfüber-Positionen. Evas Tipp: "EinHalf-Bun ist schnell gemacht, sieht cool aus und hält mir die Haareaus dem Gesicht!"Als wahrer Yogi gibt Eva ihr Wissen auch gerne weiter. "Zusammenmit meinem guten Freund, dem Yoga-Experten Young-Ho Kim, habe ich fürdas Online-Portal tintyoga fünf Videos gedreht", erzählt das Model.Hinweis für Redaktionen:Der vollständige Artikel erscheint in der neuen SHAPE (ab 16. Maiim Handel). Auszüge sind bei Nennung der Quelle "SHAPE" zurVeröffentlichung frei.