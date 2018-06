München (ots) -Sie ist eines der bestbezahlten Models der Welt und hat fast 18Millionen Follower auf Instagram: Bella Hadid. Doch was stecktwirklich in der hübschen Brünetten? In COSMOPOLITAN (EVT 07.06.)spricht sie über ihre positive Art und darüber, Haltung zu zeigen.Außerdem begeistert sie durch überraschende Facts.Schaut man sich ihre Fotos auf Instagram an, fällt auf, dass BellaHadid fast nie lacht. Im echten Leben ist sie jedoch ein echterSonnenschein. "Ich liebe es, mit Menschen zu reden und zu lachen, daserwarten viele nicht, wenn sie mich treffen", so das Topmodel. Wassie anderen rät? "Sei nett zu jedem, den du triffst, und unterstützedie Menschen, mit denen du zusammenarbeitest. Es gibt genug Platz fürjeden. Fies zu sein, benötigt viel zu viel Energie." Außer ihremguten Aussehen hat sie von ihrer Mutter grundlegende Wertemitbekommen. So lebt das Model nach dem Motto: "Sei bescheiden,arbeite hart und behandle jeden mit Respekt." Ihre Mutter ist fürBella Hadid ein Vorbild. Sie schätzt sie sehr: "Sie ist meine Welt,beste Freundin und Mutter."Privat ist das Model überraschend bodenständig. Dem Ruf einerverwöhnten Diva kommt sie keinesfalls nach. "Alles, was man nicht mithalber Arschbacke machen kann und was einen Adrenalinkick gibt, istmein Ding." So geht sie lieber zum Boxen als zum Yoga. Außerdem istsie ein echter Pferdenarr: 2016 wollte Bella sogar bei denOlympischen Spielen in Rio als professionelle Springreiterinteilnehmen. Doch aufgrund einer Infektionskrankheit platzte ihrTraum. "Wenn ich die Chance gehabt hätte, im Reiten erfolgreich zusein, hätte ich wohl nie mit dem Modeln angefangen", erzählt sie imGespräch mit COSMOPOLITAN.Haltung beweist Bella nicht nur auf dem Pferderücken - auchpolitisch macht sie sich stark. Wenn es darum geht, Haltung zuzeigen, ist das Topmodel mit vollem Eifer dabei. So demonstrierte siegegen Trumps Einreiseverbot für Muslime ganz vorne mit. "Ich binstolz darauf, Muslimin zu sein", betont sie.Hinweis für Redaktionen:Der vollständige Beitrag erscheint in der neuen COSMOPOLITAN (EVT07. Juni). Auszüge sind bei Nennung der Quelle "COSMOPOLITAN" zurVeröffentlichung frei.Über COSMOPOLITANCOSMOPOLITAN ist die weltweit bekannteste Premiummarke, erscheintmit 53 Ausgaben in 79 Ländern und ist mit rund 42 MillionenLeserinnen das größte Frauenmagazin der Welt. Auch in Deutschland istCOSMOPOLITAN die reichweitenstärkste monatliche Medienmarke underreicht 1,42 Millionen Leserinnen. In der werberelevanten Zielgruppeder Frauen von 20 bis 49 Jahren führt COSMOPOLITAN das Segment miteiner Reichweite von 1,0 Millionen Leserinnen an. Mehr als 1,74Millionen Unique User erreicht die 360-Grad-Brand über dieDigital-Kanäle - von der Webseite über Facebook und Instagram bis hinzu Snapchat und WhatsApp. "Fun.Fearless.Female." - Mit diesemredaktionellen USP und Empowerment Leitsatz unterstützt COSMOPOLITANihre Leserinnen crossmedial in allen Lebensbereichen: Job & Karriere,Partnerschaft & Erotik sowie Beauty & Fashion! Die cosmopolitische,moderne und selbstbewusste Leserin ist zwischen 20 und 49 Jahre alt,erfolgreich im Job und finanziell unabhängig. COSMOPOLITAN erzielte2016 einen durchschnittlichen Gesamtverkauf von 226.1005 Exemplaren(IVW 1-4 2017).Über Bauer Premium Unter der Dachmarke BAUER PREMIUM bündelt dieBauer Media Group insgesamt die sieben Premiummarken COSMOPOLITAN,einfach.sein, Happinez, InTouch Style, JOY, Maxi, Shape sowie dieLuxusmarke Madame. Inhaltlich unterschiedlich positioniert, sprechensie die unterschiedlichen Premium-Frauen-Zielgruppen in ihrer ganzenBreite an. Für jede Marke gilt derselbe Premiumanspruch beiProduktqualität, Preispositionierung und Zielgruppe. BAUER PREMIUMkennt Premium- und Luxusmärkte, -marken und -zielgruppen wie kaum einanderes Medienhaus: Auch bei den hochwertigen monatlichenFrauenzeitschriften ist die Bauer Media Group die Nr. 1: Kein Verlagverkauft mehr Exemplare im monatlichen Premium- und Luxussegment(rund 1,15 Mio. durchschnittlicher Gesamtverkauf IVW 1-4 2017). Mitdiesem Portfolio ist der Verlag die marktführende Größe beianspruchsvollen Premium- und Luxus-Frauen-Zielgruppen. BAUER PREMIUMist Teil der Bauer Media Group, einem der erfolgreichstenMedienhäuser weltweit. Mehr als 700 Zeitschriften, über 400 digitaleProdukte und über 100 Radio- und TV-Stationen erreichen MillionenMenschen rund um den Globus. Mit ihrer globalen Positionierungunterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaft für Menschenund Marken.Pressekontakt:Bauer Media GroupUnternehmenskommunikationAnna StoermerT +49 40 30 19 10 74anna.stoermer@bauermedia.comwww.bauermedia.comhttp://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, Cosmopolitan, übermittelt durch news aktuell