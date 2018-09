Modekonzern Ahlers streicht in Deutschland hundert Stellen

HERFORD/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der börsennotierte Modekonzern Ahlers will in Deutschland voraussichtlich 100 Stellen streichen.



Insgesamt kündigte die Ahlers AG in einer Mitteilung am Donnerstagabend einen Personalabbau von 130 Mitarbeitern an. Der Stellenabbau sei Teil eines Maßnahmenbündels, das Aufsichtsrat und Vorstand des Konzerns beschlossen hätten. Außerdem stehe bereits fest, dass die Geschäftstätigkeit der Sport-Marke Jupiter mit Auslieferung der Wintersaison 2019 eingestellt werde.

Laut Halbjahresbericht 2017/2018 hat der Konzern bislang insgesamt 619 Mitarbeiter an den beiden deutschen Standorten Herford und Düsseldorf. International arbeiten demnach mehr als 2150 Menschen für die Ahlers AG.

Zu Ahlers gehören Modemarken wie Baldessarini, Pioneer und Otto Kern. In der Mitteilung hieß es weiter: "Der Vorstand ist bestrebt, die Stellenreduzierung in konstruktiver Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmervertretern durchzuführen und wird dazu zeitnah vorbereitende Gespräche mit den Arbeitnehmergremien aufnehmen." Die Umsätze in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres liegen demnach mit 168 Millionen Euro nach vorläufigen Berechnungen "am unteren Rand der Erwartungen". Im Vergleich zum Vorjahr sei das ein Minus von 6,7 Prozent./sow/DP/men