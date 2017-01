Modekette H&M setzt mit neuen Wachstumszielen stärker auf Onlineshopping

Weitere Suchergebnisse zu "Hennes & Mauritz":

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Die Modekette H&M (Hennes & Mauritz ) trägt dem boomenden Onlinegeschäft Rechnung und formuliert ihre jährlichen Wachstumsziele neu.



Der Textilriese peilt nun ein jährliches Umsatzwachstum zwischen 10 und 15 Prozent an, wie H&M am Dienstag in Stockholm mitteilte. Währungsschwankungen klammern die Schweden dabei aus. Bislang hatte sich H&M beim Thema Wachstum auf die stationären Läden konzentriert, ihre Zahl sollte pro Jahr um 10 bis 15 Prozent zulegen.

In den letzten drei Monaten des zurückliegenden Geschäftsjahres bis Ende November erzielte der Textilkonzern einen Umsatz von 52,7 Milliarden schwedischen Kronen (5,6 Mrd Euro). Das entspricht einem Plus von über 8 Prozent. Der Gewinn konnte dabei nicht ganz mithalten. Unter dem Strich stieg der Überschuss zwischen September und November im Jahresvergleich um 7 Prozent auf 5,9 Milliarden Kronen (623 Mio Euro). Vor Steuern verdiente der Konzern 7,4 Milliarden Kronen und damit mehr als von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragte Analysten erwartet hatten.

H&M will dieses Jahr rund 430 Läden eröffnen, 70 bis 80 davon unter anderen Marken als H&M. Das Unternehmen prüft aber auch, einige Shops zu schließen. Zudem sollen ein oder zwei neue Marken hinzukommen./ees/men/stb