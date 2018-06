Modejournalismus - Neuer Bachelorstudiengang startet an der BSP Business School Berlin (FOTO)

Berlin (ots) -Die BSP Business School Berlin bietet zukünftig denBachelorstudiengang Modejournalismus (B.A.) an. Damit reagiert dieprivate, staatlich anerkannte Hochschule für Management mit Sitz inBerlin auf den wachsenden Bedarf an ausgebildeten Fachkräften imModejournalismus und den angrenzenden Tätigkeitsfeldern wie PublicRelations oder Corporate Publishing. Am 28. Juni 2018 wird der neueStudiengang ab 15 Uhr offiziell mit einer Kick-Off-Veranstaltung inder Siemens Villa vorgestellt. Im Anschluss an diese Veranstaltungkönnen Interessierte an einem Workshop der Blogger von Dandy Diary zuden Themen Fashion Blogging und Brand Building teilnehmen.Mode gilt als signifikanter Indikator für gesellschaftlicheVeränderungen und entfaltet seine Wirkung in Bereichen der Kultur,der Wirtschaft, des Marketings und der Soziologie. Doch erst übermediale Ströme werden Modeprodukte Rezipienten und Kunden zugänglichgemacht. Dem Schreiben über Mode, dem Publizieren fachbezogener Texteund dem Aufbereiten von Bild und Video kommt deshalb innerhalb derModebranche eine zunehmend immense Bedeutung zu."Beim Berufsbild Modejournalismus geht es nicht darum, obChristiane Arp oder Caro Daur in Zukunft die First Row bestimmen,sondern um die vielschichtige Verwebung analoger und digitalerMedienkanäle und einen modernen Mix aus klassischem Journalismus,Public Relations und Corporate Publishing." (Prof. Claudine Brignot,Studiengangsleiterin Modejournalismus an der BSP)Ziel des Bachelorstudiengangs Modejournalismus (B.A.) an der BSPist es, den an einer Tätigkeit im Bereich Print- undOnline-Journalismus interessierten Studierenden, ein internationalausgerichtetes Studium zu bieten, welches die wissenschaftlichenKernkompetenzen der BSP im Management und der Betriebswirtschaft mitden journalistischen Methoden und Arbeitsweisen in derKreativwirtschaft speziell für Mode- und Lifestylethemen verbindet.Im Wintersemester 2019/20 startet der BachelorstudiengangModejournalismus (B.A.) erstmalig. Bei der offiziellenKick-Off-Veranstaltung wird am 28. Juni 2018 ab 15 Uhr in der SiemensVilla das Studienprofil vorgestellt und mit Kurzvorträgen zu denThemen "Digitaler Journalismus und Blogging", "Mode- undTrendgestaltung" sowie "Crossmedia Publishing für Modeprodukte" einerster Einblick in die inhaltliche Gestaltung der Lehre geboten. ImAnschluss laden die Fashion-Blogger Carl Jakob Haupt und David KurtKarl Roth von Dandy Diary zu einem Workshop rund um die ThemenFashion Blogging und Brand Building ein. Interessierte können sichgerne per Mail anmelden: veranstaltung@businessschool-berlin.de.Mit dem Start des neuen Bachelorstudiengangs Modejournalismusbefindet sich das Department Creative Business der BSP weiter aufWachstumskurs. Der Bachelorstudiengang Modemarketing (B.A.) hat sichmittlerweile mit seinen Akteuren sowie dem hochschuleigenen Labelb.a.r.e. (www.bsp-bare.de) als fester Bestandteil der Berliner Mode-und Kreativszene etabliert. Im Rahmen der Berlin Fashion Week im Juli2018 präsentiert das b.a.r.e.-Team bei einer Modenschau ein Best-ofder bisher kreierten Kollektionen. In den kommenden Jahren wird dasAngebot des Departments Creative Business mit zusätzlichen Bachelor-sowie Masterstudiengängen weiter ausgebaut.Alle Informationen zur BSP, zum Angebot des Departments CreativeBusiness sowie zum Kick-Off-Event am 28. Juni 2018 erhalten Sie aufunserer Website www.businessschool-berlin.de.Über die BSP Business School BerlinDie BSP Business School Berlin ist eine private, staatlichanerkannte Hochschule für Management mit Sitz in Berlin und mit einemCampus in der Hamburger Hafencity. Die Hochschule wurde 2009 von derGeschäftsführerin Ilona Renken-Olthoff gegründet und ist alsfamiliengeführtes Unternehmen einem hohen persönlichen Qualitäts- undServiceanspruch verpflichtet. Wir bieten unseren Studierenden einmarktorientiertes und interdisziplinär ausgerichtetes Studium, mitdem sie in ihre berufliche Zukunft hineinwachsen können. LebendigeLernformen und Praxisbezug sind bei uns ebenso selbstverständlich wieinternationale Ausrichtung und die Vernetzung mit Unternehmen.Pressekontakt:BSP Business School Berlin - Hochschule für Management|Calandrellistr. 1-9 | 12247 Berlin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:Lisa Schimmelpfennig Tel: 030 / 7668375155 | Mail:lisa.schimmelpfennig(at)businessschool-berlin.dewww.businessschool-berlin.de |www.facebook.com/BSPBusinessSchoolBerlinOriginal-Content von: BSP Business School Berlin - Hochschule für Management, übermittelt durch news aktuell