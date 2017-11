Modehandel: Kein Wachstum bei den Größten

Frankfurt/Main (ots) - Die Großen des deutschen Modehandelskonnten von der guten Konsumlaune der Verbraucher im vergangenen Jahrnicht profitieren. Das berichtet die Fachzeitschrift TextilWirtschaft(dfv Mediengruppe) in ihrer aktuellen Rangliste der größtenTextileinzelhändler Deutschlands für das Jahr 2016: Keines derUnternehmen auf den ersten vier Rängen konnte das Jahr mit einemUmsatzzuwachs abschließen, von den Top Ten schafften lediglich vierFirmen ein Plus. Den größten Umsatzsprung haben Zalando (Platz16) miteinem Plus von 18% und Amazon (Platz 24) mit Plus 19,7% gemacht.An der Spitze des Rankings steht wie in den Vorjahren dieHamburger Otto Group, die mit Textilumsätzen in Höhe von 4,32 Mrd.Euro ein Pari verbuchte. Den zweiten Platz belegt H&M, auf Rang dreifolgt C&A. Zu den Top Ten gehören außerdem die Warenhaus-BetreiberKarstadt und Kaufhof (HBC), die Lebensmittel-Discounter Lidl undAldi, die Textil-Discounter Kik (Tengelmann) und Ernsting's familysowie der Multilabel-Filialist P&C Düsseldorf.Die Umsatzrangliste erscheint in der aktuellen TW-PrintausgabeNummer 44 an diesem Donnerstag, auf dem Tablet bereits heute Abend um18 Uhr.Pressekontakt:dfv MediengruppeUnternehmenskommunikationTelefon +49 69 7595-2051Telefax +49 69 7595-2055presse@dfv.dehttp://www.dfv.deOriginal-Content von: TextilWirtschaft, übermittelt durch news aktuell